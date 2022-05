Häbiväärne! Autistlikule Liverpooli fännile tehti Meistrite liiga piletiga tünga

Nimelt soovis 33-aastane Nathan Richards teha oma 11-aastasele pojale, kes vaevleb autismi ja Tourette'i sündroomi käes, toreda kingituse ja viia ta sel laupäeval toimuvat Meistrite liiga finaali vaatama. Paraku aga nii ei läinud.

Esmalt proovis Richards soetada pileteid ametliku kodulehekülje kaudu, kuid erinevalt 20 000-le Liverpooli fännile loosiõnn talle ei naeratanud. Seega tuli hakata pileteid otsima mustalt turult ning pereisal õnnestuski leida Twitterist üks sobiv pakkumine, kus küsiti ühe pileti eest tuhat Briti naela.

Mees kontrollis hoolikalt piletimüüja tausta ning sai teada, et samalt kontolt on mitmed Liverpooli fännid ostnud hulgaliselt pileteid ja alati tehinguga rahule jäänud. "Teadsin, et võtan sellega riski, aga kuna mitmed fännid, kellega olin varasemalt rääkinud, said oma piletid kenasti kätte, siis ma ei aimanud halba."

Pärast seda, kui Richards oli kokkulepitud summa üle kandnud ja jõudnud juba ka majutuse eest maksta, sai ta aga oma sõbralt murettekitava sõnumi: "Ta rääkis mulle, et mitmed teised poolehoidjad pole selle kasutaja käest ostetud pileteid kätte saanud. Läksin asja kontrollima ning avastasin, et kasutaja on konto Twitterist maha võtnud ja minu WhatsAppi numbri blokeerinud. Mu süda kukkus saapasäärde, olin täiesti löödud," rääkis mees oma ebameeldivast intsidendist.

Isa sõnul oli tal poeg Harley'le, kes on olnud pikalt koolikiusamise ohver, olukorda väga raske selgitada. "Ta oli endast väljas ja ei saanud korralikult arugi, mis oli juhtunud. Ma olen täiesti löödud, sest mu pojal on olnud koolis tõsiseid probleeme ja tahtsin talle Pariisis näidata, et Liverpooli toetajad on üks suur perekond," lisas Nathan Richards.

Stade de France'i staadionil toimuvas Meistrite liiga finaalis lähevad 28. märtsil vastamisi Liverpool ja Madridi Real.