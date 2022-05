Eesti on maailma rattaeliiti kuuluvale tiimile väga hea mulje jätnud. Kangert: kuulsin kommentaari, et siin on nagu Šveitsis

Midagi hullu siiski polnud. "Tuul oli kardetust väiksem ja õnneks sellist külma ei olnud nagu paar päeva tagasi ennustati," rääkis Kangert.

Kuigi Kangert on eestlane, tuli tal Team BikeExchange - Jayco ridades sõites takistada just kaasmaalast Madis Mihkelsilt. See ei õnnestunud, sest 18-aastane Mihkels (Team Ampler - Tartu 2024) jättis lühikesel finišitõusul kõik konkurendid veenvalt selja taha.

Galerii finišist:

Kangerti hinnangul võis n-ö koduväljakueelis Mihkelsit pisut aidata, aga eelkõige tuli võit ikkagi tänu teravatele jalgadele. Maailma rattaeliiti kuuluv BikeExchange panustas austraallasele Kaden Groves'ile, kes kaotas Mihkelsile teisena kaks sekundit.

"Olles natuke kõrvalt jälginud, mida Madis suudab, oleks ta meile kõva pähkel olnud isegi siis, kui me oleks raja varem läbi sõitnud ja meil oleks iga kurv selge olnud. Tugevaim võitis," ütles 41. positsioonil lõpetanud Kangert.

World Touri võistkondi näeb Eestis haruharva. Tänavu langesid juhused kokku ja Kangertil oli BikeExchange'i Tour of Estoniale toomisel oma roll olemas. Tema sõnul on tiimikaaslased Eestit igati kiitnud.

"Pigem on nad väga üllatunud olnud. Euroopa mõistes pole keegi nii kauges paigas ilmselt käinudki. Nad on olnud üllatunud, et kui hea meie riik välja näeb. Kuulsin isegi kommentaari, et siin on nagu Šveitsis," ütles Kangert ja lisas kavalal ilmel: "Eks ma valisin ka, kus ma neile tuuri teen."

Tour of Estonia lõppeb laupäeval peetava Tartu linnatänavatel sõidetava GP-ga. Üldarvestuses on liider Groves, teisel kohal oleval Mihkelsil on sama aeg. Kangert näitas 2010. aasta Tartu GP võiduga, et on suuteline ka ise esikohta napsama, aga ilmselt on homme kõige tähtsam ikkagi tiimitaktika. Groves'i liidrikohta on vaja kaitsta.

"Igal võistlusel on eesmärk esikoht koju tuua. Aga homsel linnaringil on see tõsiselt raske. Ma ei teagi, kas Eestis teist nii rasket võidusõitu üldse ongi. Lossi mäe munakivilõik on selline, mis võtab ratta täiesti kinni. Ratas lihtsalt ei liigu edasi. Vaja on karujõudu. Nagu tänane võitja näitas, siis muudmoodi siit lihtsalt üles ei lähe," lausus Kangert.