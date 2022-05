Mängu statistika paljastab, et tegelikult võitis Kanepi pikki punkte (9+ lööki) rohkem (18 vs 14). Gauff tegi suurema edu sisse lühematel punktidel (0-4 lööki), mida ta võitis 69 Kanepi 28 vastu. 5-8 löögi pikkuste punktidega jäi Gauff peale 12:11.