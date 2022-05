DELFI GÖTZISES | Uibo jahib MM-normi, Hausenberg kaugushüppes Noole rekordit, Lillemets tahab „korraliku andmise teha”

Võistluseelne päev 11 000 elanikuga Austria linnakeses on palav ja Mösle staadion ootusärevust täis. „Olen elevil,” ütleb Risto Lillemets hiljuti kümnevõistlejate kaugushüppe maailmarekordi 8.30-ni nihutanud Simon Ehammerile. Šveitslane meenutab, kuidas aasta tagasi sai Götzises just kaugushüppes nulli ja muheleb: „Seekord on mul esimene võistlus, kui teen kõik kümme ala lõpuni!”