Kas Eesti meistritiitel tähendab Pärnu Sadamale uueks hooajaks linnalt suuremat rahalist tuge?

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius selgitas reedel Delfi Spordile, et meistriks tulnud Pärnu Sadama premeerimise küsimus võetakse linnavalitsuses arutelu alla esmaspäeval. "Sporditoetuste kord seda ametlikult ette ei näe. Seega fikseeritud summat pole, kui mõni Pärnu klubi Eesti meistriks tuleb," rääkis linnapea, et kui linn klubi premeerib, siis kindel auhinnasumma veel paigas pole. "See on iga kord eraldi arutelu koht linnavalitsuses. Esmaspäeva õhtul toimub klubile pühendatud tänuüritus, selleks ajaks on otsus tehtud."

Pärnu spordihoones tehti eile publikurekord. Kosenkraniuse sõnul oli finaalseeria viimast mängu tulnud saali vaatama 2014 inimest. Kas Pärnu edu valguses kaalutakse ka spordihoone laiendamist? "See on päris hea küsimus. Mulle isiklikult eilne vaatepilt väga meeldis, kui visuaalselt oli saal rahvast puupüsti täis. Kui saali suuremaks teha ja näiteks tribüünid on pooltühjad, võib vaatepilt olla kehvem. See on aga puhtalt minu isiklik vaade, mitte linnavalitsuse oma," sõnas Pärnu linnapea. "Tegelikult saab ka praegustes tingimustes kohti juurde tekitada. Saali Riia maantee poolses otsas on suur kardin ees, mida on võimalik üles tõsta."