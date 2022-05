Läbi raskuste tähtede poole: kevadel esile tõusnud Ivo Van Tamm teenis Jukka Toijalalt koondisekutse

25-aastane ja 203 cm pikkune ääremängija paistis play-off'i mängudes eredalt silma, tema arvele jäi 12 mängu jooksul keskmiselt 10,2 punkti, 7 lauapalli ja 1,1 vaheltlõiget. Tasuks kutsus Eesti koondise peatreener Jukka Toijala Tamme juuni lõpus algavateks MM-valikmängudeks valmistuvasse koondisesse.

“Mul on super hea meel, et olen suutnud ennast radarile mängida. Annan omalt poolt maksimumi, naudin seda kõike ja proovin võimalikult palju kõrva taha panna. Selle võimaluse üle on ülihea meel ja see tuleb ära kasutada,” rääkis esimest korda täiskasvanute koondise ringi kuuluv Tamm.

Tamm sai oma oskusi korralikult näidata alles tänavu, sest varem olid teda kimbutanud mitmed vigastused. Kahest põlve ristatisideme rebendist taastumiseks kulus üle kolme aasta.

Kui Tamm suvel Pärnuga liitus, polnud korvpallisõpradel tema suhtes kuigi kõrgeid ootusi. Hooaja algus oligi üsna tagasihoidlik, sest mänguminutid jäid tihti alla kümne. Aga kui Artur Konontšuki ja hiljem Troy Barniesi vigastuste tõttu oli Tammel vaja suuremat rolli täita, oli ta selleks valmis.

“See on jätkusuutliku ja raske töö tulemus. Arvan, et olen mängijana arenenud ja kindlasti aitas see, et mida hooaeg edasi, seda enam treener (peatreener Heiko Rannula – A.K.) mind usaldas. Olen talle selle eest väga tänulik. Mina pean lihtsalt oma võimalused ära kasutama,” ütles Tamm.

“Kõige rohkem läksin edasi mängu lugemises. Arvan, et saan selles veel areneda. Füüsilised võimed ja oskused on mul head. Aga kuna pidin varajases mängijakarjääris läbi tegema kaks sellist vigastust, siis mul on lihtsalt kogemusest puudus,” lisas ta.

Enne koondise treeningutega liikumist võtab Tamm üks-kaks nädalat vabaks, sest nagu kõik Pärnu mängijad, on ta kevadel saanud suure koormuse.