ESPN kiitis USA-sse siirduvat Henri Veesaart: edasi arenedes võivad tal tekkida reaalsed NBA väljavaated

Veesaar on juba kaheksas välismaalane, kes uuel hooajal Arizonas mängima hakkab. Lisaks talle ja Kriisale on võistkonnas leedulastest kaksikud Azuolas ja Tautvilas Tubelis, prantslane Adama Bal, rootslane Pelle Larsson, Malilt pärit Ballo ja serblane Filip Borovicanin. Lisaks jahib Wildcats kanadalast Leonard Millerit, kes on end ka NBA drafti üles andmas.

Veesaar rääkis, et Arizona edu välismaalastega oli üheks võtmekohaks, miks ta sinna korvpalli mängima siirdub. "Tuleb kasuks, et ma pole ainus välismaalane. Nende mängustiil on ka teistsugune, sest nad on harjunud korvpalluritega erinevatelt kontinentidelt," sõnas ta. "(Mängijate) korvpalliline taust varieerub sõltuvalt sellest, kus keegi üles kasvas. Arvan, et neil on hea kultuuriliste erinevuste segu."