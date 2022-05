Meedia: FIA-ga vägikaigast vedav Lewis Hamilton pääseb Monacos karistusest

Mai alguses toimunud Miami GP-le eelnenud pressikonverentsil tuli ta kohale kolme käekella, kaheksa sõrmuse, nelja kaelakee ja kahe kõrvarõngaga.

"Sport astub häid samme, kuid see reegel on nagu samm minevikku. Oleks paremaid asju, millele keskenduda," ütles Hamilton toona ehete keelamise kohta. Britt tunnistas, et tal on reeglit võimatu täita, sest tal on kõrvarõngad ja ninaneet, mida ei saa ära võtta. Mercedese piloot sõnas, et on valmis isegi selleks, et tal võidakse võistlemine ära keelata.

Seejärel kirjutati meedias, et FIA on andnud kuni Monaco etapini aega Hamiltonile ja teistele sõitjatele erinevad kõrvarõngad ja ninaneedid eemaldada. Erinevate väljaannete teatel ähvardas Hamiltoni sel nädalal toimuva Monaco GP osas võistluskeeld.

Neljapäeval kirjutas aga Sky Sports, et tõenäoliselt sel nädalal FIA veel Hamiltoni karistama ei hakka ning FIA, sõitjad ja Grand Prix' sõitjate ühendus (GPDA) peavad läbirääkimisi, kuidas reegliga edasi minna. Ehete kandmist keelav reegel on FIA-s olnud paigas juba aastaid, kuid sel aastal on alaliit selle jõulisemalt ette võtnud.

Endine F1 sõitja, GDPA esimees Alex Wurz rääkis, et reegel on paigas õigetel põhjustel, kuid FIA oleks saanud seda leebemalt jõustada. "Mulle oleks ilmselt veidi teistsugune lähenemine rohkem meeldinud," sõnas ta Sky Sportsile.

Portaal RacingNews365 kirjutab, et ehete keelamise reegli karmim jõustumine on edasi lükatud 30. juunini ning seega on ebatõenäoline, et Monacos hakatakse Hamiltonile või mõnele teisele sõitjale karistusi jagama. FIA president Mohammed Ben Sulayem on täielikult reegli poolt, kuid FIA on valmis tingimusi kohandama vastavalt sõitjate isiklikele või usklikele vaadetele.

Hamiltonile on toetust avaldanud näiteks Alpha Tauri sõitja Pierre Gasly. "Minu arvates on suuremaid asju, millele tähelepanu pöörata. Mina olen näiteks usklik ja mul on autos kaasas asju, milleta tunnen end ebakindlalt," on prantslane varasemalt öelnud.

Mercedese sõitja Hamilton hoiab Monaco GP eel üldarvestuses 46 punktiga kuuendat kohta. Tiimikaaslane George Russell on 74 silmaga neljas.