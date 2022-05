VIDEO | Tartu peatreener Nikolajs Mazurs kuivast kaotusest: määravaks sai vaid vaimne pool

"Arvan, et määravaks sai vaid vaimne pool. Seda tõestab meie kolmepunktivisete tabavus. Lisaks olime kogu seeria hädas lauavõitlusega ja meil puudus õige energia. See maksabki meistritiitli. Kui lauda kätte ei saa ja vabu viskeid ei taba, siis polegi väärt võitma," rääkis Mazurs ja tõi esile rida probleeme.

"Andsime vastastele lihtsaid vabaviskeid. Me ei suutnud vastaste kiirrünnakuid takistada. Ühel pool Wembi eksis vabadel lähivisetel, teisel pool lasime endale kiiresti vastu joosta. Aga ikkagi – 14-protsendilise tabavusega ei saa mänge võita. Me lihtsalt ei saanud palli korvi…" lausus ta pettunult.

Mazurs tuli Tartusse novembris, kui klubi oli Eesti-Läti liigas viimaste seas. Sellest seisust välja tulemisega, Eesti karikavõidu ja meistriliiga hõbedaga on ta tagantjärgi rahul.

"Kokkuvõttes oli Tartule hea hooaeg. Keegi ei uskunud, et nii kaugele jõuame. Võitsime karika, jõudsime Eesti-Läti liigas play-off’i ja siin finaali. Teine pool oli päris hea, aga mitte piisav, et tulla meistriks," sõnas ta.

"Ma ei tea, aeg näitab. See on alati võimalus. Aga mängijate ja treenerite tool on alati tuline. Ühel päeval võidame, teisel kaotame. Praegu peab koti kokku pakkima ja suvele vastu minema," vastas ta.