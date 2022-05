Kuldse Pärnu kapten Mihkel Kirves: satsis on nii palju sisu, et lõpuks suutsime igast p*sast välja tulla

"Kasvasime lõpuks nii kokku. Olime võistkonnana nii tugev perekond. Kui me saime jaanuaris satsi kokku, mõistsime üksteist ja suutsime kõik oma tugevused ära kasutada. Meil läks hooaja peale kolm-neli põlve, see oli ikka paha. Selles satsis on nii palju sisu, et lõpuks suutsime igast pasast välja tulla," rääkis Kirves.