Kiirabist finaalseeria MVP-ni. Andris Misters: see kõik tundub ebareaalne!

"See kõik tundub ebareaalne. Olen väga õnnelik, et suutsin sellest tagasi tulla ja seeria lõpetada. Aga see oli väga keeruline. Olen tiimikaaslastele väga tänulik, et nad aitasid minul ja kogu võistkonnal hästi mängida, sellest hoolimata, et Alterique Gilbert ei saanud mängida ja esimeses mängus ei teinud kaasa ka Mihkel Kirves," rääkis Misters.