DELFI PARIISIS | Rumeenlanna viskas reketi publikusse ja ajas lapse nutma. "Mul on väga piinlik"

See vihastas omakorda Alexandrovat, kes võttis kätte palli ja viskas selle väljakult välja. "Seega mina võin seda teha!" karjus ta. Venelanna sai samuti hoiatuse. Publik vilistas mõlemale mängijale.

"See oli väga piinlik hetk, millest ma väga rääkida ei taha. Tahan lihtsalt vabandada. Ma pole kogu karjääri jooksul midagi sellist teinud ning mul on tõesti väga halb tunne," ütles Begu pressikonverentsil silmi maas hoides.

"Kui sa reketit liivale loobid, ei oota sa kunagi, et see niimoodi lennata võiks. Nagu ma ütlesin, see oli piinlik moment ning ma tahaks sellele lihtsalt lõpu teha ja sellest enam mitte rääkida. Vabandan veelkord."