Eesti saalihokikoondis kaotas MM-valiksarjas Soomele 2:7

Alaliidu peasekretär Tõnis Teesalu kommentaar katselise mängusüsteemi kohta: „77 liikmega rahvusvaheline alaliit proovib süsteemi 3x15 min ja 15 väljakumängijat + 2 väravavahti. Raske edasist ennustada, hetkel see meile sobib. Välditakse enamikul juhtudel tobedalt suuri kaotusi maailma suurte ja keskmiste vahel. See võiks meeldida ka rahvusvahelisele olümpiakomiteele ja telekommunikatsioonile. Kas ka meeskondadele, on veel küsitav? Aga keskmikel ja tagumistel on väiksem koosseis lihtsam kokku saada. Ja siinkohal on Eesti noored väga tubllt sisse tulnud, pluss väravavaht Rainer Kalde."