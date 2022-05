Oliver Kruuda lahkub EOK täitevkomiteest. Sõõrumaa tänas Kruudat: tal olid julged ja särtsakad ideed

Aastail 2001-2022 EOK täitevkomiteesse kuulunud Kruuda esitas tagasiastumisavalduse elektrooniliselt.



„Mul on hea meel, et olen nende aastate jooksul saanud olla käsipalluritega koos saalis, ratsutajatega koos maneežis, suusatajatega lumises metsas, jalgratturitega mägedes, autosportlastega tolmuses kurvis. Olen õnnelik, et koos paljude heade inimestega koostasime rahvastiku tervise arengukava, Siim Suklese juhtimisel saime kokku Eesti spordi arengukava töögruppides, elasin paljudes võistluspaikades kaasa omadele, Adilas murdsime piike Team Estonia peale mõeldes, Rally Estonia meeskond sai aidata kaasa proovide laborisse toimetamisel epideemia alguses. Pardiralli osalised on samuti koostööst sportlaste ühendusega võitnud. Praegu 2022 aasta kevadel on minu soov astuda tagasi ning mitte jätkata kuni 2024 Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee korraliste valimisteni,“ selgitas Kruuda.



EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on Kruuda teinud väga suurepärast tööd. „Oliver on pikkade aastate jooksul teinud spordi jaoks väga palju head. Ühe näitena, kui omal ajal Team Estoniaga alustasime, oli see just tema lennukas idee ja julgus unistada riigi 20 miljoni euro suurusest toetusest. Ta polnud täitevkomitees juhuslikult, tal on julged ja särtsakad ideed ning mõtted. Tänan teda meiega koosoldud aja eest,“ ütles Sõõrumaa.



Kruuda asemel esitatakse EOK täiskogule ettepanek kinnitada ametisse Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras.