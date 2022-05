Kolm Eesti kümnevõistlusetippu Götzises, 17-aastasest üllatusneiust rääkimata

Kui märtsis Belgradis peetud sise-MM-il tuli Hans-Christian Hausenberg seitsmevõistluses 6191 punktiga neljandaks, siis kümnevõistluses on 23-aastase mehe rekord esialgu vaid 6568. Tipptasemel mitmevõistlejatest pole see vahe kellelgi nii väike, see näitab üksnes seda, et tartlasel pole veel õnnestunud kümmet ala kokku panna. Tolles 2019. aastast pärinevas seerias sai Hausenberg kettaheites nulli ja 1500 m jooksu finišisse ta ei jõudnud, ehk sisuliselt on see kaheksa ala skoor.