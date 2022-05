Siim Kiskonen alustas UCI velotuuri Prantsusmaal esikümne kohaga

"See oli selle tuuri esimene kahest siledast päevast. Avaetapil oli paar väiksemat tõusu, mille sprinterid suutsid üle elada. Ainult päeva raskeimal tõusul läks grupp korra juppideks, aga hiljem jooksis kõik kokku tagasi. Raskeim tõus oli 1,9 km pikk ja 8% tõusunurgaga," kirjeldas Kiskonen. "Minu jaoks oli oluline ainult lõpukilomeetriteks ennast säästa. Finiš oli vastutuult ja paar kilomeetrit enne seda lai tee. Mu plaan oli viimaseks paarikümneks kilomeetriks kulutada minimaalselt jõudu ja olla natuke kehvemal positsioonil, kui need kes aeg-ajalt tuule käest ette sõidavad."

"Kolm kilomeetrit enne lõppu olin veel täitsa 100-mehelise grupi keskel, aga teadsin, et nii, kui tee laiaks läheb, saan kindlasti kellelegi tuulde võtta, kes üritab ette poole sõita," jätkas Kiskonen. "Lõpukurvi läksin TOP20 positsioonil, sealt jäi veel 500 m finišijooneni. Tolle hetkeni ei pidanud ma liigselt energiat kulutama ja sain üsna värskete jalgadega sprintida ning piisavalt kohti parandada, et kuuendana lõpetada. Olen rahul, sest sellise tasemega sõidul on kuues koht minu kohta täitsa hea."