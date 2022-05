Maailma kolmas reket tunnistas, et ei jõua kunagi Nadali ja Djokovici tasemeni

"Olen väga õnnelik, et pole veel välja langenud. Planeerisin juba Monaco puhkusereisi, kuhu kavatsen minna. Mere peale mõtlemine aitas mul rahuneda. Kui rääkida vaimujõust, siis ei saa mainimata jätta Nadali ja Djokovici. Ma tean, et ei jõua kunagi nendega samale pulgale, aga annan endast parima," rääkis Zverev.

Vastase kohta jätkus Saksamaa passiga Zverevil aga üksnes kiidusõnu: "Ma ütlesin peale kohtumist Sebastianile, et enam hullemini ta ennast väljakul tunda ei saa ja edaspidi läheb kõik ainult paremaks. Tean seda tunnet hästi. Kaotasin ju US Openi finaali hoolimata sellest, et juhtisin kahe setiga. Aasta hiljem tulin aga olümpiavõitjaks ning võitsin ka aastalõputurniiri. Baez on suurepärane nooruk ja ta teeb kindlasti tennisemaailmas veel vägevaid tegusid."