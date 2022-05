VIDEO | Pärnus tuleb suur driftinädalavahetus

Laupäeval toimuv võistlus Summer Bash on klassidele Pro ja Semipro Eesti, Läti ja Eesti ühissarja Livonia ning Balti meistrisarja etapiks. Street-klass avas oma hooaja juba mai alguses Kehalas ning Pärnu võistlusel ei osale.

"Kohal on Eesti, Läti ja Leedu paremik, pluss mõned võistlejad Soomest," rääkis EAL driftikomitee liige Kristjan Salmre. "Pool võistlusdistantsist on vanal rajal, pool uuel."

Red Bull Car Park Drift kujutab endast vigursõiduvõistlust, mille elemente läbivad võistlejad külglibisemises. "Porsche Ringi parklasse pannakse üles Red Bulli parkladrifti tingimustele vastavad takistused. Eesti võistluse parim läheb edasi Saudi Araabias novembris toimuvasse finaali, mille võitja preemiaks on 10 000 eurot," rääkis Salmre.

Red Bull Car Park Drifti osalejate seas on ka Drift Masters GP avaetapil teise koha saavutanud Oliver Randalu, samuti 2019. aasta Semipro klassi Eesti meistrivõistluste võitja Marco Prems. „Lisaks sõidavad Randar Kajo, Margus Mangus ja Rait Lember, kes ei ole aastaid driftivõistlustel osalenud. Iga suure driftifänni jaoks on need aga tuntud nimed, sest võistlesid driftivõistluste Eestisse jõudmise algusaastatel ja näitasid häid tulemusi,“ lausus driftikomitee liige Kerli Mängel.