OlyBet sõlmis koostööleppe Hispaania kõrgliiga jalgpalliklubiga Real Betis

„Meie õnnesoovid Copa del Rey värskele karikavõitjale! Real Betis on eduka ajalooga tugev meeskond, millel on palju fänne,” ütles Olympic Entertainment Groupi ja OlyBet Groupi esimees ja tegevjuht Corey Plummer ning lisas, et OlyBeti klientidel on nüüd rohkelt võimalusi jalgpalliklubi mängudest ja tegemistest osa saada, seda nii läbi spordiennustuse kui ka otseülekannete, kohalike sündmuste, eksklusiivsete kampaaniamängude ning sotsiaalmeedia.