Tartu Rattaralli stardib juba sel pühapäeval väga rahvusvahelise koosseisusuga

26.-28. maini toimuv profiratturite võidusõit Tour of Estonia toob Eestisse 21 meeste tiimi, igas tiimis 7 liiget. 28. mail stardib ka Ladies Tour of Estonia, mille starti tuleb 13 naiskonda, igas tiimis 6 naist. Paljud nendest soovivad jääda Eestisse veel pühapäevalgi, et startida Tartu Rattarallil.

Tour of Estonial osalevatest tiimidest on Rattaralli stardis näiteks World Touri tasemel pedaaliv BikeExchange – Jayco, kuhu kuulub ka profirattur Tanel Kangert. Kangerti sõnul on Rattaralli justkui osa Tour of Estoniast ning seda tuleks võtta kui tervikut. Rattarallil osalemise on kinnitanud ka Mihkel Räime koduklubi Burgos BH. Kokku on Tour of Estonia tiimidest 10 andnud Rattarallil osalemisest märku.

Kuigi Rattarallil on oodata professionaalsete välismaa ratturite tõttu varasemast kõvemat konkurentsi, siis kõrgeimate kohtade nimel võistlevad ka tugevad Eesti ratturid: Tanel Kangert, Mihkel Räim, Norman Vahtra, Gert Kivistik ning Madis Mihkels.

Ladies Tour of Estonia naiskondadest on avaldanud soovi osaleda Rattarallil 6 tiimi. Nii nagu meestelgi, on konkurents tihe, kuid joonel on tugevatest Eesti naisratturitest: Elisabeth Ebras, Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk ning Liisa Ehrberg.

Rattaralli peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tänavuse Rattaralli võitjat keeruline ennustada, sest stardinimekirjas on palju nimekaid rattureid. „Loodan, et tuleb põnev sõit ning mõistagi hoian omadele pöialt,“ tõdes ta.

Tänavu kuulub 128 km distants Gran Fondo (GF) World Series sarja. Selleks, et osaleda GF arvestuses, tuleb startida vastavalt enda vanusegrupist. Kui startida eliitgrupist või tempogruppidest, siis GF arvestuses osaleda ei saa. Gran Fondol osalemise kohta saab lugeda SIIT.

Lisaks on võimalik valida 60 ning 27 km. Kõik rajad suunduvad Eesti Rahva Muuseumi B-parklast Peipsikandi teedele.

Tour of Estoniat, Ladies Tour of Estoniat ja Tartu Rattarallit on võimalik jälgida otseülekande vahendusel ERRi spordiportaalist.