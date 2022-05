Ei saa öelda, et uued rallid on pigem erand. Eelmisel aastal lisandus Otepää taliralli, sel aastal Paide ralli ja ka eelmisel aastal üle mitme aasta taas EMV kalendrisse ilmunud Rapla rallit võib arvestada uueks ralliks. Üldjuhul tekivad uued rallid küll pigem kunagi varasemalt sõidetud rallide radadele. Teede kasutamise võimalus seab omad piirangud ja eks korralduskomitees on üldjuhul vähemalt üks või kaks inimest, kes on pärit või elavad piirkonnas, kus ralli toimub, ehk on kohalikud. Samas on esmatähtis siiski korraldusmeeskonna tuumiktiim, kes omab eelnevat võistluse korraldamise kogemust.

Igal aastal on need teemad kõne all olnud, kuid Leedu ralli meistrivõistlused on hetkel kahjuks madalseisus. Soome järgmise hooaja ralli meistrivõistluste kalender pannakse lukku juba hooaja keskel, mis on üldjuhul meie jaoks liiga vara. Eelise EMV kalendris tahaks anda siiski kohalikele etappidele.

Rally Estonia raames toimuva EMV etapi detailid avaldatakse võistlusjuhendiga, kuid üldjoontes saan öelda, et kokku on plaanis seitse lisakatset kilometraažiga ligi 80 km. Lisakatsed jaotuvad optimaalselt, et vältida pikki ootamisi, ja Eesti meistrivõistlustel osalejad võistlevad neil pärast WRC-ralli esimest läbimist. Ralli lõpeb vaid Eesti meistrivõistlustel osalejatele poodiumiga laupäeva õhtul. Võistlejatel, kes sõidavad WRC arvestuses, kuid soovivad punkte koguda ka EMV punkte, võetakse ajaarvestusse vaid EMV ralli raames sõidetavad katsed.

Millal võiks Eestis toimuda esimene asfaldiralli?

2021. aasta Saaremaa ralli rajast moodustasid asfaldikattega pea 20%. Hetkel on see pigem siiski kombinatsioon ühe ralli sees, kuid võimalik, et lähiaastad toovad ka esimese asfaldiralli. Küsimus on pigem, kas võistlejad oleksid selleks valmis, autode seadistus, rehvid ja muud kulud.

Kuidas kujuneb rallide osavõtutasu?

Täna on osavõtutasu ning partnerite toetusrahad ralli korraldaja ainsaks tuluallikaks. Osal rallidel lisandub siia ka pealtvaatajate piletiraha, kuid paraku on pealtvaatajate arv raja ääres COVIDi järgselt üsna märgatavalt kahanenud. Samuti mõjutab osavõtutasu üleüldine elu kallinemine. Kõikide toodete/teenuste hinnatõus mõjutab otseselt ralli korraldamise eelarvet.

Seega rahastab osavõtutasu suurt osa ralli korraldusest – rajaehitus ja teede hooldus, ohutus (ohutusplaani koostamine, rajajulgestajad, GPS-süsteemi rent), rajalegendi koostamine ja trükk, kleebiste ja teiste materjalide kujundused ja trükk, poodium, ruumide rent, EAL kalendritasu, ametnike kulude korvamine ja majutuskulud.

Millised on rallikomitee võimalused hoida võistlejate kulud võimalikult madalad?

EAL-iga seotud kulud on registreerija ja võistleja litsents. Läbi korraldaja on kaudsed kulud kalendritasu sh kindlustus, ajavõtusüsteem, ohutusvaatleja ja Delfi otseülekanne.

Samas on erinevate võistluste korraldajad kaasatud ka rallikomitee töösse ning osalevad seega ralli kulusid ning tulusid puudutavates aruteludes.

Kulude kokkuhoiuks on võimalike variantidena olnud kaalumisel monorehvi kasutusele võtmine ja võistluse kilometraaži lühendamine (lühem ralli on soodsam ralli). Kahjuks on autoralli oma olemuselt spordiala, mille korraldusse on kaasatud arvukalt inimressurssi, mis toob kaasa ka kulu.

Milline on Eesti ralli tulevik viie ja kümne aasta perspektiivis?

Viimased aastad on paraku tõestanud, et ühe päevaga võib terve maailm muutuda. Kui mõelda täna, et ühiskond on stabiilne ja ükski suurem katastroof järgmise viie aasta jooksul vahele ei tule, siis võiks eeldada, et viie aasta pärast on EMV sarja võistluste seis üsna sarnane tänasele, võistluste arv jääb meil ilmselt 6-8 ralli vahele.

Teisalt, eks rallide arv, võistlusraja pikkus, osalejate arv on suuresti juhitud siiski võistlejate poolt. Tulevik toob kindlasti hübriid- ja/või elektrijõul sõitvad ralliautod ka kohalikule tasandile. Täna on esimesed erasõitjad endale hübriidajamiga Rally1 autod juba soetanud ja näiteks Belgias on auto kohalikel meistrivõistlustel ka juba stardis. Peame leidma õige tasakaalu, et ralliga saaksid tegeleda kõik huvitatud osapooled.