DELFI PARIISIS | Maailma teine reket andis French Openi positiivse koroonaproovi

"Tere kõigile. Mul on teile väga raske teadaanne. Ootasin väga, et saaksin paarismängus tiitlit kaitsta, kuid paraku jääb minu aeg siin Rolland Garrosil lühikeseks. Hakkasin end eile õhtul halvasti tundma ning täna hommikul ärkasin juba palavikuga. Tegin testi ja see tuli tagasi positiivsena," teatas Krejcikova oma Instagrami story's.

"Olen äärmiselt kurb, et ei saa paarismängu tiitlit kaitsta, kuid positiivne külg on see, et ma olen vigastustevaba ega jõua ära oodata, millal uuesti terveks ja treenima saan hakata. Tänan kõiki toetuse eest. Head ööd Pariisist ja näeme juba varsti."