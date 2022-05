AS Roma võitis ajaloo esimese Konverentsiliiga finaali, Jose Mourinho uskumatu seeria sai jätku

AS Romast sai seega ajaloo esimene UEFA Konverentsiliiga võitja. Itaalia tippklubile oli see üldse esimeseks suuremaks karikaks Euroopas. Konverentsiliiga võitja tagab ühtlasi järgmiseks hooajaks koha Euroopa liigasse, kuid Romal oli see Itaalia meistrivõistlustelt juba kindlustatud.

Mourinho on nüüdseks võitnud kõik viis suurt eurosarjade finaali, kus tema meeskonnad mänginud on. 2003. aastal võitis Porto tema käe all UEFA Cupi (praegune Euroopa liiga) finaalis Clasgow Celticut, aasta hiljem tüüris ta klubi Meistrite liiga võitjaks. Toona alistati finaalis AS Monaco. 2010. aastal võitis Milano Inter tema juhendamisel Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayernit ja 2017. aastal oli Manchester United Mourinho käe all võidukas Euroopa liiga finaalis. Viis aastat tagasi seljatasid Mourinho hoolealused Amsterdami Ajaxi.