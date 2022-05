Ukraina tennisetäht kritiseeris Nadali, Djokovici ja tennisejuhte: kõik on nii naeruväärne, et ma ei suuda seda uskuda

ATP ja WTA andsid otsusega vastulöögi Wimbledoni korraldajatele, kes Venemaa ja Valgevene tennisiste agressorriikide sõjalise sissetungi pärast Ukrainasse võistlema ei luba

French Openil võttis ATP ja WTA ühise otsuse osas teravalt sõna 19-aastane Marta Kostjuk. Ukrainlanna kiitis ühtlasi heaks Wimbledoni korraldajate otsuse.

"Ütleksin, et 80-85% tennisistel polnud WTA otsusega mingit pistmist," rääkis Kostjuk pärast avaringis Mayar Sherifilt (WTA 49.) saadud kaotust Reutersile. "See kõik on nii naeruväärne, et ma ei suuda seda uskuda."

"Ükski mängijate esindaja ei võtnud minuga ühendust. Mitte keegi ei küsinud minu arvamust. Ukraina mängijaid nagu ei eksisteerikski," jätkas Kostjuk. "Olen püüdnud olla nii häälekas kui võimalik, aga enamasti tunnen lootusetust. Olen alles 19. Mida ma öelda saan?"

Tennisetähtedest on teiste hulgas nii Novak Djokovic kui Rafael Nadal olnud kriitilised Wimbledoni korraldajate suhtes. "Tahaksin, et kaasmängijad mõistaksid olukorda ja toetaksid ning võtaksid ka sõna," kommenteeris Kostjuk. "Vaadake aga, mida Rafael ja Novak on öelnud. Kuidas saab tuurilt toetust saada, kui maailma parimad mängijad niimoodi räägivad?"

"Viktoria Azarenka (Valgevene) on mängijate nõukogus ja teeb otsusesid Wimbledoni punktide suhtes, kuigi ta ise ei osale," jätkas ukrainlanna. "Ja räägitakse, et tal pole otsuse tegemisel isiklikku kasu sees. Ta on otsuste tegemise juures. See on naeruväärne."

Azarenka on üks kaheksast WTA mängijate nõukogu liikmest. "Minu töö on leida kompromisse, sest see mõjutab paljusid mängijaid," vahendas Reuters Azarenka öeldut enda rolli kohta.