Kanepi näitas kaardid liiga vara paljastanud brasiillannale koha kätte

„Teadsin, et pean proovima oma võimalused ära kasutada. Mängu alguses need mul tekkisidki, aga ma polnud siis piisavalt agressiivne ja kindel. Mul polnud piisavalt vaimujõudu, et tugev püsida ja edasi võidelda. Ta on minust oluliselt kogenum ning mängis tähtsaid punkte paremini. Sellepärast ta võitu vääriski,” võttis 25-brasiillanna matši tabavalt kokku.