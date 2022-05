Eesti korvpalliliit mõistis hukka rünnakud kohtunike suunas ja määras Tartu meeskonnale Märt Rosenthali käitumise eest trahvi

Põhjuseks esmaspäeval toimunud finaalseeria teise mängu järel toimunu, mille Pärnu Sadam võitis 69:68.

"Paf Korvpalli Meistriliiga finaalid on põnevuse ja intriigiga kogu spordiüldsuse tähelepanu tõmmanud korvpallile. Ühtegi ametlikku korvpallimängu ei saa pidada kohtuniketa. Käesolevaga mõistab Eesti Korvpalliliit täielikult ilma ühegi õigustuseta hukka Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängija Märt Rosenthali käitumise seoses kohtunike ründamisega meedia vahendusel ning saalis pärast teist finaalmängu," seisis pressiteates.

„Rõhutame ja austame, et kohtunikud on sama oluline osa mängust nagu seda on mängijad, treenerid, pealtvaatajad, telekommentaatorid või lauakohtunikud," lisas Eesti korvpaliliidu peasekretär Keio Kuhi. "Ma ei ole veel näinud ühtegi ametlikku mängu ilma kohtuniketa. Peame üksteisest lugu, lahendame oma probleemid viisakalt ja tsiviliseeritult.“

Seoses Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängija Märt Rosenthali käitumisega on Eesti Korvpalliliit langetanud otsuse teha klubile hoiatus kohtunike avalike kritiseerimise eest meedias ja trahvi 1500 eurot mängija poolse verbaalse rünnaku eest pärast mängu.

Mida täpsemalt Rosenthal pärast mängu kohtunikele ütles, pole välja toodud. Küll aga kritiseeris Tartu mängumees kohtunikke ka meedias.

„Ütlen ausalt, tänane kohtunikebrigaad... need mehed (Rain Peerandi, Mart Uuehendrik, Rainis Värv) peaksid kindlasti peeglisse vaatama. Kujutan ette, et Pärnu viskas 69 punktist 30 vabavisetest (tegelikult 23 – toim," rääkis Rosenthal esmaspäevase kohtumise järel. "Ei saa olla, et ühele poole annad (vaba)viskeid ja teisele ei anna. Ma ei ütle, et sellepärast kaotasime, sest me olime 20 punktiga ees, aga see ei ole normaalne.”

