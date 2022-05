DELFI PARIISIS | Beatriz Haddad Maia: Kanepi on minust kogenum ja mängis tähtsaid punkte paremini

"Ma teadsin, et tuleb raske mäng. Ta on väga hea mängija, minust palju kogenum. Teadsin, et pean mängima agressiivselt ja üritama oma võimalusi, mis tekivad, ära kasutada. Mängu alguses olidki mul tema servigeimides omad võimalused, aga ma polnud piisavalt agressiivne ja kindel. Olin midagi nende kahe asja vahel. Selliseid tugevaid mängijaid on raske võita, kui enda võimalused kasutamata jätad," rääkis Haddad Maia.