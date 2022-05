"Tegime neid asju, milleks enne mängu ette valmistusime. Kaia tegi need kõik ilusti ära. Vastane mängis küll super hästi, aga otsustavatel hakkasid asjad, millega mängijatel muidu raske on, välja lööma. Kaks murret mängus oligi. Kaia suutis enda asju hästi koos hoida. Tegi seda, mida tegema pidi, ei eksinud. Vastane tegi kaks-kolm viga ja oligi kõik," rääkis Tustit pärast Kanepi 6:4, 6:4 võitu Delfile, paljastamata siiski, millised need väiksed detailid olid.