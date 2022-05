DELFI VIDEO | Tanel Kangert: Vene ja Valgevene sportlased esindavad võisteldes oma riigi režiime, tahavad nad seda või mitte

"See oli viimane võimalus, see juhtus väga viimasel minutil. Kuu aega tagasi viskasin mõtte õhku ja sellest võeti kiiresti kinni," selgitas Kangert, kuidas ta Tour of Estoniale võistlema jõudis.

Kodus võistlemine on Kangerti jaoks eriline sündmus. "Väikse poisina mäletan väga hästi, kui vaatasin Tartu linna tänavatel toimunud GP-d. Need pildid on siiamaani väikese Taneli mälus. Lõpuks ometi saan ise selle raja peal korraliku tiimi särgis kihutada. See on midagi erilist, aga samas võidusõit nagu iga teine," jätkas Kangert.