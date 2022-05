Soomlased jäid taas spordimaailma suursündmusest ilma

Korraldajate teatel on põhjuseks homologeerimisega seotud töö ning Soome piirkonna praegune geopoliitiline olukord. "Praegune olukord on tekitanud ajalisi hilinemisi ning seadnud riski alla uue ringraja kallal tehtava töö," seisis pressiteates. "Kõik osapooled on nõustunud, et ringraja debüüt lükkub edasi 2023. aastasse. MotoGP ootab, et sari esmakordselt pärast nelja kümnendit Soome naaseks."