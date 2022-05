Kelly Sildaru sai ülima au osaliseks. Sarnast tunnustust on saanud ainult loetud naised maailmas

Uudis, et Kelly Sildarust on valminud Barbie nukk ringles juba varasemalt. Kolmapäeval kergitati aga saladuseloori ning valminud toodangut näidati ka avalikkusele. Sarnasus käsitööna tehtud Barbie ja olümpiapronksi vahel on hämmastav. Kui keegi esimese hooga kohe Sildaru ära ei tunne, siis detailid reedavad kiiresti. Nii kannab nukk Roxy riideid, jalas on tal Factioni suusad ning peas loomulikult Red Bulli kiiver. Suur sarnasus oli ootamatu ka Sildarule endale. „Alguses lausa kohkusin. Üsna ootamatu oli end näha väiksemas versioonis,” tunnistas ta.