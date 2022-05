Kas Eesti alustab Kuldliigat võidukalt? Uus treener jättis mulluse põhisidemängija Tšehhi vastu välja

Kohtumine toimub Tartu Ülikooli spordihallis. See on uue peatreeneri Fabio Soli esimeseks mänguks ametlikul turniiril. Itaallane on kaasanud Kuldliigaks suhteliselt palju mängijaid, nii pidi ta tegema Tšehhi mänguks raskeid valikuid. Kui eelmisel suvel oli Robert Viiber EM-il koondise põhisidemängija, siis tänasesse koosseisu ta ei mahtunud, Soli eelistas Renet Vankerit ja Markkus Keelt. Samuti ei saa kohe avamängus võimalust Tartu Bigbanki diagonaalründaja Valentin Kordas, sel positsioonil loodab Soli täna Markus Uuskarile ja Mihkel Varblasele, vajadusel suudavad seda rolli täita ka Martti Juhkami ja Märt Tammearu. Järgmisteks matšideks saab koosseisu taas muuta ja Soli on öelnud, et annab võimaluse suuremale ringile.