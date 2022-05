FOTOD | Võrkpallimeeskond alustas Kuldliigat uue peatreeneri käe all kaotusega, naised jäid Portugalile alla Hõbeliigas

Eesti pääseb Uuskari serviässa järel ette 3:1, kuid Patrik Indra võimsad rünnakud ja serviseeria muudavad asja kiiresti, seisul 3:5 võtab Fabio Soli aja maha. Kuid Eesti jääb ikka vastuvõtuga hätta. Tammearu serviässa järel on tablool 10:10, kuid tšehhid pääsevad tänu heale servile taas kohe ette ja käristavad vahe juba 13:18-le. Seisul 13:21 tulevad sisse Markkus Keel ja Varblane, kuid geimi saatus on juba otsustatud. Kuldliigas debüteeriv Varblane saab siiski tunda siirast rõõmu serviässa üle.

Eesti alustab sama koosseisuga nagu esimestki geimi. Teine geim on juba vähe lõbusam. Suudame serviga rohkem suruda, Saaremaa temporünnaku järel eduseis 8:6. Kui avageimis oli Eesti mäng rünnakul väga Juhkami keskne, siis nüüd saab ta rohkem abi kõrvalt. Martin Licek ründab auti, Eesti ees 15:12. Geimi lõpupoole on Tšehhi kindlam, Adam Zajcek sulustab Treiali temporünnaku ja seis on viigis - 20:20. Lõpp läheb nugade peale. Uuskari rünnaku järel seis 23:23. Treial särab blokis - 25:24. Indra viigistab. Vahetusest sekkunud Varblane paneb bloki - 26:25! Eesti saab seejärel kaitses palli kätte ja see kukub õnnelikult vastase poolele. Geimi lõpus tõi Soli sisse ka Keele ja Kaibaldi. Eesti rünnakuprotsent teises geimis on koguni 71! Tšehhil 52. Meie punktid: Juhkami 8, Uuskari 7, Treial 6, Saaremaa 5.