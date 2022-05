Tartus toimub maailma suurim laste rattaüritus

Distantside valikus on 500 m ja 1 km, mis kulgevad mööda Turu tänavat ning 5 km distants teeb ringi mööda Teguri, Tähe ja Riia tänavat. Kõige lühema distantsi puhul on rajale lubatud ka lapse saatja. Autoliiklus on ürituse ajal suletud.

10-aastane Karl Marten, kes on Tartu Maratoni Laste Klassiku üritustel osalenud juba üle 30 korra, tuleb ka seekord. “Sellepärast, et rattasõit on väga tore ja sport on väga tore ja rattaga sõita ma igatahes oskan,” leiab noor rattur. Et väikesed spordisõbrad tunneksid end rajal võrdsetena, siis parimaid välja ei selgitata ja finišis saavad omale medali ja midagi maitsvat kõik osalejad. “Pärast võistlust saab ikka mingi auhinna ka,” nimetab Karl Marten põhjuse, miks ta eesolevat Rattarallit ootab.