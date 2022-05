Eesti meeste korvpallikoondist ootavad suvel ees tugevad kontrollmängud

Meeste rahvuskoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul saavad eelseisvad kolm nädalat Korvpallikodus olema olulise tähtsusega. “Me oleme kaks aastat korraldanud Korvpallikodu ning selle ajaga on seal treeninud 40-50 mängijat nii meeste kui ka U20 koondisest. Ametlikes mängudes on kahe aasta jooksul väljakule jooksnud ligi 30 mängijat ning nüüd lisandub veel paar mängijat, kes Korvpallikodus ja koondises osalenud ei ole. Need kolm nädalat saavad Korvpallikodus olema väga olulise tähtsusega. Me näeme mis vormis keegi on pärast klubihooaega ning saame teha esimesed olulised otsused pidades silmas eelseisvaid kvalifikatsioonimänge ning sügisel toimuvat EM-i.”



Koondis koguneb 30. mail, kui kolmandat suve järjest alustatakse Korvpallikoduga, mis annab mängijatele võimaluse suvisel perioodil koos rahvuskoondise treeneritega treenida. Tänavuse aasta Korvpallikodu leiab aset Kalevi Spordihallis, kus tööd tehakse kuni 22. juunini. Seejärel kolib koondis ümber Saku Suurhalli, kus juba 30. juunil võõrustatakse FIBA World Cup 2023 European Qualifiers raames Saksamaa koondist. MM-valikmängude esimesel ringile tõmmatakse joon alla 3. juulil, mil rahvuskoondis kohtub võõrsil Iisraeli koondisega.



Uuesti koguneb koondis juuli lõpus ning 4. augustil kohtutakse Leedu Korvpall100 raames Leedu koondisega Panevėžyses. Leedu koondisest võib väljakule oodata Jonas Valančiūnast ning Domantas Sabonist, kes on kinnitatud enda soovi sel suvel Leedu rahvuskoondise eest väljakule joosta.



Augusti keskel mängib Eesti koondis Tartus, kui Ilmar Kullami nimelisel turniiril kohtutakse esmalt 12. augustil Belgiaga ning 14. augustil Bosnia ja Hertsegoviina. Külla sõitvad Belgia ja Bosnia kohtuvad omavahel Tartus 13. augustil. Viimase kontrollmängu peab rahvuskoondis 19. või 20. augustil (täpne kuupäev selgumisel), kui Riias minnakse vastamisi lõunanaabrite lätlastega.



Enne FIBA EuroBasket 2022 finaalturniiri seisab koondisel ees veel kaks valikmängu kas FIBA World Cup 2023 Qualifiers või FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers raames. Kas Eesti jätkab mängimist MM-valiksarjas või alustatakse 2025 EM-valikmängudega selgub juuni lõpus ning juuli alguses toimuvast aknast. Eduka esinemise korral ning MM-valiksarjas järgmisesse ringi jõudmise puhul ootab meie rahvuskoondist ees mängud Sloveenia, Soome, Rootsi või Horvaatiaga.



Eesti meeste rahvuskoondise suvine ning FIBA EuroBasket 2022 finaalturniiri kalender:



30. mai (Tallinn) | Korvpallikodu algus