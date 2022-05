Rahvusnaiskond alustab Hõbeliigat võõrsil Portugali vastu

Peatreener Alessandro Orefice rääkis Portugalis pärast esimest treeningut, et vaatamata väsitavale reisile oli trenn korralik. “Olen rahul, et tüdrukud pingutasid ja ei hoidnud end tagasi, see on tähtis, et ka väsinult ei hakata energiat säästma. Reis oli pikk ja lisaks on ju kaks tundi ajavahet, aga oleme valmis homme võitlema,” sõnas Orefice.