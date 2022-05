Fabio Soli teatas rahvusmeeskonna koosseisu Kuldliiga avamänguks Tšehhiga

Eesti meeskonna peatreener Fabio Soli teatas täna õhtul need 14 mängijat, kes Tšehhi vastu koosseisu pääsesid. “Püüame Kuldliigas töös hoida suurt gruppi mängijaid ning seetõttu on tänane valik just selline. Tegin valiku viimaste kontrollmängude põhjal ja need mängijad on minu hinnangul hetkel parimas vormis. Järgmises mängus on mõningad muudatused, et kõik mehed saaksid Kuldliigas end proovile panna ja oma riigi esindamise tunde kätte,” kommenteeris Soli.