Eesti korvpalli kauaaegse esiklubi Kalev/Cramo jaoks lõppes hooaeg Eesti meistriliiga pronksmedaliga. Peatreener Roberts Štelmahers ütles, et erinevaid takistusi oli nii palju, et treeneritekolmiku jaoks oli lahenduste leidmine huvitav väljakutse, aga kokkuvõttes on kõige tähtsamad ikkagi tulemused. Mida ei tulnud.