Koondise tagamängija läheb operatsioonile ja peab ülisuure tõenäosusega MM-valikmängudest eemale jääma

"Arstid ütlesid, et operatsioonilaual selgub, mida täpsemalt tuleb teha. Praeguse ennustuse põhjal tuleb väiksem operatsioon, väiksem õla puhastus. Sellest taastumiseks kulub 20 päeva kuni kuu," rääkis Jurkatamm Delfile.

21-aastane eestlane peaks mängude ajal juba terve olema, aga ettevalmistust ta kaasa teha ei saa ja seega pole mõtet riskida. Jurkatammel on vasaku õlaga probleeme olnud juba mitu aastat. Mängimist valu ei sega, küll aga jõusaalis treenimist.

Operatsiooni ajastamise osas konsulteeris Jurkatamm oma koduklubi Trevisoga ja nende soov oli see võimalikult kiiresti ära teha. Järgmiseks hooajaks pole kokkulepet veel sõlmitud, aga Treviso käitumine annab alust loota, et leping tuleb. Jurkatamm sõlmis jaanuaris esialgu kontrahti pooleks aastaks, mida poolte kokkuleppel on võimalik aasta võrra pikendada.

"Loogika ütleb, et kui nad on huvitatud minuga tegelemast, siis on neil huvi mind ka järgmiseks hooajaks jätta. Kui nad operatsiooni nii palju peale ei pressiks, siis ilmselt poleks nad minust nii palju huvitatud. Ainuke miinus oligi see, et esimene valiksarja aken jääb vahele, aga pean mõtlema ka tuleviku peale. Tahan, et õlg mulle enam probleeme ei tekitaks," ütles ta.

Koondis võõrustab 30. juunil Saksamaad, 3. juulil lõpetatakse valiksarja esimene ring Iisraelis. Praeguse seisuga pääseks Eesti teise ringi. Kui nii läheb, alustatakse teise ringiga augustis, vahetult enne EM-finaalturniiri. Nendes mängudes lubab Jurkatamm kohal olla.

"Proovin ennast võimalikult heasse vormi saada, et mul oleks juulis lihtsam alustada," lausus Jurkatamm.

Eesti koondises on Jurkatammel oluline roll. Just viskava tagamängija positsioonil on konkurents kõige hõredam ja seega on Jurkatammel head võimalused pääseda EM-finaalturniiriks 12 palluri sekka.