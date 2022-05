Noorus ja oskused. Kalle Rovanperä kipub tegema rallispordi ajalugu

Toyota rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala ei püüdnud Portugali MM-ralli järel oma arvamust vaka all hoida. Pärast ralli lõppu meediatsoonis antud intervjuudes rääkis ta julgelt sellest, et kõigest 21-aastane Kalle Rovanperä on teel maailmameistriks. Paljude spetsialistide arvates võib aga noorest soomlasest saada midagi enamat – autorallimaailma esinumber pikkadeks aastateks.

Viimase 18 aasta jooksul on WRC-sarja valitsenud Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier. Vaid Ott Tänak on korra suutnud prantslaste võidujada vahele kiiluda. Latvala ei kõhkle, võrdlemaks Rovanperät just oma endise tiimikaaslase Ogier`ga. „Minu silmis on ta samasuguses seisundis nagu Ogier 2013. aastal, mil ta alustas domineerimist,“ hindas Toyota tiimi juht. „Kalle on väga rahulik ja enesekindel ning suudab oma tegevust hästi analüüsida. Tänu sellele, toimivad tal asjad väga hästi.“