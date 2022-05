Vastuoluline Semenya oli valmis pärast suurt triumfi ametnikele oma vagiinat demonstreerima

Lõuna-aafriklanna sõnul arvasid rahvusvahelise kergtejõustikuliidu ametnikud, et ilmselt on tal peenis. "Ütlesin neile: Mind ei huvita. Kui tahate, võin teile oma vagiinat näidata," ütles Semenya Telegraphile antud intervjuus.

Semenya pole huvitatud vajalike ravimite võtmisest, sest varasemalt on need tema organismile tõsist peavalu valmistanud. "Need tegid mu haigeks. Kaal hakkas tõusma ja tekkisid paanikahood. Kartsin, et saan infarkti. Oleksin ennast nagu iga päev noaga torganud. Aga kui tahtsin joosta, siis polnud valikut. Tahtsin olümpiamängudele pääseda," rääkis 2012. ja 2016. aasta olümpiavõitja.