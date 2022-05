Boris Becker sai oma tahtmise ja pääses teise vanglasse

54-aastane Becker mõisteti tänavu aprillis kaheks ja pooleks aastaks vangi. Sakslane, kelle suhtes on välja kuulutatud pankrott, jäi kohtus süüdi erinevate varade varjamises, mille koguväärtus küündis kolme miljoni euroni.

Becker saadeti karistust kandma Londonisse Wandsworthi vanglasse. Iroonilisel kombel asub karmide tingimustega Wandsworthi vangla vaid mõne kilomeetri kaugusel Wimbledoni keskväljakust, kus Becker võitis oma kuuest suure slämmi tiitlist kolm.

Mai algused kirjutasid Inglismaa ajalehed Daily Mail ja The Sun, et Becker pole vanglaeluga üldse rahul, sest kong on liiga pisike, valgustus kehv, toit halb ja lisaks on müraprobleemid.

"Tal [Beckeril] on rasked ajad ja kõige hullem asi on toit," ütles The Suni allikas. "Ta ei suuda uskuda, kui halb see toit on ja kui väikesed on portsjonid."

Becker oli šokeeritud ka privaatsuse puudumise ja hügieeniprobleemide pärast, sest vangla on ülerahvastatud.

Sakslase advokaadid ja Becker said nüüd oma tahtmise ning sakslane viidi üle teise vanglasse. Beckeri uus "kodu" asub Inglismaal Oxfordshire'is Nuffieldis, kus on ainult meestele mõeldud vangla.

Enamik sealsetest kinnipeetavatest kannavad karistust väiksemate kuritegude eest ning on sarnaselt Beckerile välisriigi kodanikud. Seal on nii üksik- kui ühiskonge. Lisaks on vangidel selles kinnipidamiskohas võimalus haridusteed jätkata ja sportida.