Selgus jalgpallikoondise koosseis juunikuu mängudeks,kutse sai ka nooruke Shein

Tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale kaitsja Ragnar Klavan ja ründaja Rauno Sappinen. Isiklikel põhjustel jääb eemale ka poolkaitsja Henrik Ojamaa. Pärast U21 koondise EM-valikmänge liitub esmakordselt meeste koondisega 18-aastane Hollandis mängiv Rocco Robert Shein.

Lähipäevadel selgub meeste koondise võimalik neljas kohtumine, mis plaanitakse pidada 5. juunil.

Juunikuu koondiseakna juhatab sisse 2. juunil kell 19 A. Le Coq Arenal toimuv Rahvuste liiga kohtumine San Marinoga. Sellele järgnevalt soovitakse mängida 5. juunil maavõistlus, mille vastane on veel selgumisel. 9. juunil toimub võõrsil Rahvuste liiga kohtumine Maltaga ning seejärel 13. juunil Tiranas peetav maavõistlus Albaaniaga.

Häberli ütles tänasel pressikonverentsil, et neli mängu nii lühikese aja jooksul on suur väljakutse. Sõpruskohtumistes saavad tema sõnul ilmselt võimaluse need mehed, kes on siiani koondises vähem mänguaega saanud.

Noorukese Sheini kohta ütles juhendaja: "Oleme tema edusammude üle Hollandis väga rõõmsad. Kõik teavad tema kvaliteeti. Kõige tähtsam on need oskused väljakule kanda. Ta on meie jaoks selgelt tulevikumängija. Ta võiks meid aidata sõprusmängudes ja saada esimesed mänguminutid rahvuskoondises. Alguses mängib ta aga U21 koondise eest," rääkis Häberli.

Rahvuste liigas on koondise selgeks eesmärgiks saavutada esikoht. "Esmakordselt on Eesti koondise eesmärk teine, siiani oleme püüdnud vältida viimast kohta. Me tahame esimese mängu võita. See on selge. Siis läheme Maltale ja peame tegutsema targalt. Tahame ka teist mängu võita, kuid peame olema kannatlikud. Malta on hea meeskond," sõnas Häberli.

Eesti koondise koosseis juuni mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 12/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 12/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0