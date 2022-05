Eesti jalgpallikoondise mänge näeb Viaplayst tasuta

Viaplay ja Euroopa jalgpalliliit UEFA on leppinud kokku pikaajalise koostöö kuni 2028. aastani. Jalgpallifännid saavad alates juunist nautida vähemalt 60 rahvuskoondiste mängu ning üle 1200 matši üle terve Euroopa. Rahvuskoondise otseülekanded on eestikeelsete kommentaaridega ning mängu analüüsitakse stuudios.

„Meie pikaajaline eesmärk, millesse jätkuvalt investeerime, on pakkuda Balti riikide vaatajatele parima kvaliteediga spordisisu. See on esimene kord, mil spordivõistluste otseülekandeid saab vaadata voogedastusplatvormil. Jalgpallifännid võivad loota UEFA Rahvuste liiga tipptasemel ülekannetele – mängude ajal on jalgpallistuudios kohal eksperdid ja kohalikud kommentaatorid,” kinnitab Viaplay Baltimaade peatoimetaja Olafs Jākabsons.