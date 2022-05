Hääleta, millised viis kodukoha vutiplatsi saavad endale uhiuued väravad

Pärnumaal, Jaamakülas, asub üks plats, kus saab palju palli mängida. Hetkel on see veidi künklik ja auklik, kuid kohalikel on kindel plaan see lähitulevikus ära tasandada. Piirkonnas on palju jalkahuvilisi lapsi, kes igal vabal hetkel on platsi hõivanud, et erinevaid pallimänge mängida – mine sa tea, võib-olla on sealsest meeskonnast kasvamas välja mõni tulevane Eesti jalkatäht. Uusi väravaid on oodatud väga kaua ja ehk saan see toeks, kui hääletad siin.