Madridi Real leidis Mbappe asemele uue sihtmärgi

Real oli lähedal Mbappe palkamisele, kuid laupäeval teatas Prantsusmaa koondisega maailmameistriks tulnud ründaja, et sõlmib uue lepingu oma koduklubi PSG-ga.

Daily Star väidab, et Real on juba pöördunud ametlikke kanaleid kaudu Sterlingi poole, kellel on Cityga lepingust jäänud kanda vaid üks aasta.