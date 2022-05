EOK 100 medalikonkursi võitis kujundus „100 ringi“

Risto Parve sõnul haakub 100 ringi sümbol ühteaegu nii EOK juubeliga kui spordiga üldiselt. „Ühest küljest sümboliseerib see EOK sadat eluringi, kõik sarnased ja samas erinevad – mõned olude ja saavutuste poolest ahtamad-ahtramad, teised laiemad-lahedamad,“ ütles ta.



„Aga sümboliseerib see ka puhtsportlikke tegevusi nagu 100 ringi staadionil või rallirajal rivaalide vastu, 100 ringi metsarajal koos trennikaaslasega, 100 ringi ujulas, 100 tabamust sisemisse ringi, 100 kettakaart, 100 kordust jõusaalis, 100 matši maadlusringis, 100 ringi stopperiseierilt jne. 100 ringi, igaüks neist ühteaegu kordamas eelmist ja eelnenut, kuid samas loomas uut ja viimas edasi. Lisaks on medali esiküljel ka sportlik sektor EOK logoga, mis on ühteaegu nii parnass kui pjedestaal ning samas tähistab seda, et suurte saavutuste jaoks on vaja lisaks isiklikule panusele ja pingutusele ka keskkonna toetust,“ rääkis Parve.



Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul on Eesti meistrivõistluste medalitele ühtse kujunduse loomine spordirahva üks suuremaid ja südamlikemaid ettevõtmisi EOK 100. sünnipäeva tähistamiseks.