Brüssel keelas Ukraina koondise jalgpallimängu Kongoga, sest kartis migrantide kokkupõrget

Brüsseli ametivõimude teatel nõuaks nimetatud sõprusmäng suure hulga politseinike kohalolekut, sest linnas on palju Ukraina sõjapõgenikke ja Kongost pärit migrante. Kuna vajalikku hulka politseinikke polnud kuskilt võtta, otsustati kohtumine tühistada.

Ukraina jalgpalliliit pakkus, et mängu võiks üle viia Sloveeniasse, kus nende koondis on treeninglaagris, ent see variant ei sobinud Kongo koondisele.