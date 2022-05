Juuni alguses toimuv Simple Session toob Põhjala kultuuritehasesse maailma parimad trikiratturid ja rulatajad

Festivali põhiprogramm toimub Põhjala Kultuuritehases, kus võtavad omavahel mõõtu ligi 100 trikiratturit ja rulasõitjat üle maailma, teiste seas mitmekordsed Simple Sessioni võitjad Kevin Peraza (MX), Boyd Hilder (AU) ja Felix Prangenberg (DE) ning Tokyo olümpiamängudel võistelnud Danny Leon (ES), Ivan Federico (IT) ja Tyler Edtmayer (DE). Lisaks toimuvad legendaarsed Simple Sessioni järelpeod ja tasuta programm Tallinna linnaruumis.

Juuni teisel nädalal aset leidev Simple Session toimub tänavu 22. korda ning toob Põhja-Tallinnas asuvasse Põhjala Kultuuritehasesse kokku parimad rulatajad ja trikiratturid üle maailma. „Meil on eriti hea meel olla tagasi mõnusa võbega Põhjalas, kuhu oleme ehitamas veelgi võimsamat skatepark’i ning ootame võistlema BMX-ratturite ja rulasõitjate täielikku koorekihti, sealhulgas paljusid varasemate aastate tšempioneid,” sõnas Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre .

Simple Sessioni rula- ja BMX-i kvalifikatsioonisõidud ja finaalid toimuvad juuni teisel nädalavahetusel, 11. ja 12. juunil Põhjala Kultuuritehases. Võistluspargi disainis ka tänavu USAst pärit Nate Wessel, keda peetakse oma alal maailma parimaks ning kes on aidanud Simple Sessioni parke ehitada juba alates 2007. aastast. Võrreldes eelmise aastaga on tänavune Simple Sessioni võistluspark korraldajate sõnul suurem ja rohkemate võimalustega. Wesseli disainitud park loob unikaalse mänguruumi, et näha nii võimsaid pargitrikke kui ka tänavasõidu tehnilisemat laadi sõidustiili. Võitjateks kroonitakse sõitjad, kes suudavad mõlemad maailmad oskuslikult ühendada.