Ladies Tour of Estonial startiva rahvuskoondise ridades on nii noort talenti kui palju võistluskogemust

20-aastane valitsev grupisõidu Eesti meister Tuisk on teist aastat sõitmas Hispaania profiklubis Eneicat – RBH Global. Tänavu on tal selja taga mägise Tšehhi velotuuri Gracia Orlova ja World Touri kuuluva Baskimaa velotuuri kilomeetrid. Tuisk usub, et Ladies Tour of Estonia rada võiks talle hästi sobida. „Üleüldiselt olen päris põnevil. Ootan võistlust ja loodan, et koondisena teeksime ilusa sõidu,“ ütles Tuisk. „Loodan veel, et tegutseme ühtse tiimina ja kui vaja, siis unustaksime „minu tulemuse“ ära ja asendaksime selle „meie tulemusega". Nädalavahetusel sai viimane lihv antud Elvas toimunud tänavasõidul ja rattarallil, mis andis positiivset kinnitust heale vormile.“

Elva tänavatel näitas väga head minekut ka 20-aastane Kristel Sandra Soonik, kes krooniti kriteeriumis Eesti meistriks ja võitis naiste klassis Elva rattapäeva. Ta käis samuti aprilli lõpus Gracia Orlova velotuuril, võistles mullu palju koos Eesti koondisega Poola sõitudel ning sai 2019. aastal Euroopa meistrivõistlustel naisjuunioride grupisõidus 30. koha. „Nii enesetunne kui vorm on hetkel väga head, olen ise rahul. Vaadates võistlusrada, siis usun, et see peaks mulle sobilik olema,“ ütles Soonik. „Ootan, et suudaksime koondisega ühiselt sõita välja hea tulemuse.“

26-aastane Lang on mitmeid aastaid pedalleerinud erinevates välismaa tiimides. 2019. aastal sai ta Euroopa mängudel naiste grupisõidus 44. koha. Head sõitu tegi ta ka 2020. aastal Prantsusmaal peetud mägisel Ardeche’i velotuuril. Sel aastal on ta võistelnud Belgia kõrgetasemelistel ühepäevasõitudel. Ronde de Mouscronil sai Lang kirja 46. koha. Ladies Tour of Estonial on Langi eesmärk aidata koondist nii kuidas suudab ja oskab. „Kuna mul on võistluskogemust ja tiimis sõitmise kogemust, siis arvan, et suudan koondisele oluliselt abiks olla. Usun, et tuuleolud võivad sõitu oluliselt muuta ning lisaks teevad sõidu huvitavaks kruusateelõik ja Lossi tänava tõus,“ mõtiskles Lang. „UCI tasemega naiste võidusõidu tulemine Eestisse on meeletult suur edasiminek Eesti naiste rattaspordi jaoks ja see on suureks motivatsiooniks nii praegustele kui tulevastele sõitjatele. Kindlasti on see sündmus märgilise tähendusega ja mul on hea meel stardis olla.“